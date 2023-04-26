توقيف شخصين زورا شواهد ودبلومات تعليمية بطنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، اليوم (الأربعاء)، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 62 و54 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في تزوير شواهد ودبلومات تعليمية ووثائق إدارية وعرضها للاستعمال بمقابل مادي.

وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهما تم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بوسط طنجة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم ضبطهما متلبسين بحيازة مجموعة من دبلومات مزورة تصدرها مدارس للتكوين المهني الخاص، فضلا عن حجز كشوفات للنقط وشواهد اعتماد مهنية مزيفة.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين، وفق المصدر نفسه، عن حجز مجموعة إضافية من الشواهد المدرسية والجامعية المزورة، فضلا عن كشوفات للنقط تحمل هويات الغير، وكذا شواهد مزورة وأخرى تخص أداء الضريبة السنوية على المركبات، كما تم حجز أختام مزيفة ومعدات معلوماتية تستعمل في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يسرى عويفي

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