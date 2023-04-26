توقيف قاصر انتهك حرمة مؤسسة تعليمية بالسلاح الأبيض

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي سليمان، زوال اليوم (الأربعاء)، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، للاشتباه في تورطه في انتهاك حرمة مؤسسة تعليمية وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.

وأفاد مصدر أمني أن الأبحاث والتحريات المجراة في هذه القضية انطلقت بعد رصد مصالح الأمن الوطني صورتين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حيازة مجموعة من الأشخاص لأسلحة بيضاء وأدوات راضة أثناء تواجدهم بداخل مؤسسة تعليمية، وأسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف أحدهم زوال اليوم الأربعاء.

وتم إخضاع المشتبه فيه القاصر للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يسرى عويفي

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