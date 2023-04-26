الاعتقالات في صفوف شبكة القرصنة البنكية متواصلة

أوضح مصدر مطلع أن التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول قضية قرصنة الحسابات الشخصية للزبائن لإحدى المؤسسات البنكية، أسفرت عن اعتقال 11 شخصا لحد الآن.

وحسب المصدر نفسه، فإن أعمار المعتقلين تتراوح بين 15 سنة و37، وتم اعتقالهم في مدن البيضاء والداخلة والعيون وفاس وويسلان والخميسات وأكادير وضواحي مكناس.

واعتمد المعتقلون على نوعين من القرصنة والسرقة، الأول يعرف ب”فيشينغ”، لاصطياد الضحايا إلكترونيا عبر رسائل نصية تضليلية، لتسهيل عملية السرقة، ويعتمد الثاني على الاحتيال على الراغبين في بيع سلع إلكترونيا.

ولا زالت الأبحاث مستمرة، لتوقيف جميع المساهمين والمشتركين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

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