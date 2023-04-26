أقراص طبية مخدرة تطيح بثلاثة شباب في سلا

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم (الأربعاء)، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و26 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج 38 ألف و40 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة.

وذكر مصدر أمني أن المشتبه فيه الرئيسي تم توقيفه متلبسا بمحاولة تسليم هذه الشحنة من المؤثرات العقلية لفائدة باقي المشتبه فيهما، على مستوى منطقة عين عتيق بضواحي تمارة.

وأسفرت عملية الضبط المنجزة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، عن حجز 38 ألف و40 قرص طبي مخدر، من بينها 15 ألف و960 قرص من نوع “نورداز”، و22 ألف و80 قرص طبي من نوع “زيبام”، فضلا عن حجز مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه يشكل المقابل المالي لهذه الشحنة المحجوزة من المؤثرات العقلية.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ أيضا: