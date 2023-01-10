وفاة الوكيل العام السابق حسن مطر

توفي الأستاذ حسن مطر الوكيل العام الأسبق بالدار البيضاء والخبير القضائي برئاسة النيابة العامة نداء ربه متأثرا بمضاعفات حادثة سير كان قد تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي.

تعرض حسن مطر، الذي كان يشغل منصب مستشار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لحادثة سير صباح أول أمس الأحد بالطريق الوطنية قرب تيط مليل على مشارف الدار البيضاء. حيث كان رفقة زوجته و إبنه حسب ما تم تداوله.

وكان المرحوم، قد تمت ترقيته عام 2014 من وكيل الملك الى وكيل عام للملك، قبل أن يتم تعيينه مستشاراً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.