لا قيود على أعداد الحجاج لموسم حج هذا العام

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة أنه لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام ولن يشترط فيه حد أعلى للعمر، مشيرا إلى تخفيض تكلفة التأمين على الحجاج بنسبة 73 في المئة والمعتمرين بنسبة 63 في المئة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الحج والعمرة في افتتاح “اكسبو الحج 2023″، أمس الإثنين بجدة، إن “أعداد الحج اج في موسم 1444هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمر”، مؤكدا عودة أعداد الحجاج للأعداد التي كانت قبل فترة فيروس كورونا وبدون تحديد العمر.

وأضاف الربيعة أن “حكومة المملكة قدمت العديد من الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن”، مشيرا إلى أنه “يمكن استخراج تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة ومن حق الزائر زيارة أي مدينة في المملكة، والسماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية”.

وقال في هذا الصدد، ” أزف إليكم بشارتين في هذا اللقاء؛ الأولى: عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة بدون أي قيود على العمر، والثانية: السماح لأي بعثة حج من أي مكان في العالم التعامل مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك الدول، وذلك بهدف التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 ريالا إلى 88 ريالا ، وذلك بنسبة 63 في المئة، وكذلك تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالا بنسبة 73 بالمئة”، مشيرا إلى أن أي قادم للسعودية بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة في المملكة، وكذلك أي زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت.

وشدد الوزير السعودي على أن خدمة ضيوف الرحمن من جميع بلدان العالم أولوية قصوى، والتزام تاريخي أصيل، وشرف عظيم تفتخر به حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر ضمن رحلة إيمانية ثرية مرقمنة الخدمات.