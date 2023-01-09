حموشي في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بأبوظبي

يشارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في أشغال الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، الذي تحتضنه أبو ظبي، ابتداء من اليوم (الاثنين).

وأفادت مصادر مطلعة، أن عبد اللطيف حموشي حل بالإمارات العربية المتحدة على رأس وفد أمني هام، للمشاركة في أشغال الاجتماع الدوري السنوي لرؤساء أجهزة الأمن وقادة الشرطة بالدولة العربية، والذي يعرف أيضا مشاركة العديد من المنظمات العربية والدولية المكلفة بقضايا الأمن.

وكانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب قد نشرت بلاغا حددت فيه سياق ومقاصد انعقاد هذا المؤتمر الأمني رفيع المستوى، موضحة أنه سيعرف مشاركة قادة الشرطة والأمن العرب وكبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي، والوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، فضلا عن رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

كما شددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية أن هذا المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: جرائم غسل الأموال، وأهمية الدور الذي يقوم به المتحدث الرسمي الأمني في توطيد التواصل المؤسساتي، فضلا عن النظر في مشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.

(ي.ع)