فوضى وشغب في توزيع تذاكر الأسود

اندلعت احداث شغب وفوضى في توزيع تذاكر لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الاسباني اليوم “الثلاثاء” بملعب المدينة التعلمية، لحساب ثمن نهائي كاس العالم بقطر 2022.

وعاينت “الصباح” عملية توزيع التذاكر على المشجعين، التي عرفت أحداث شغب غير مسبوقة، نتيجة الاعتداء على شخص تكلف بتوزيعها، والاعتداء عليه جسدا.

وتدخلت القوات الأمنية لتفريق المحتجين وملاحقة المعتدين، فيما فضل مشجعون الانتظار أمام إحدى الممرات القريبة من مقر المنتخب الوطني.

واستغرب مشجعون، تحدثوا إلى “الصباح” خلفيات هذه الأحداث المؤسفة، والتي يمكن أن تقود مقترفيها إلى السجن، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في قطر.

(ع.ك) قطر