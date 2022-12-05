الركراكي: سنلعب الكل للكل لأجل اسعاد المغاربة

قال وليد الركراكي، الناخب الوطني، إن المنتخب الوطني سيلعب الكل للكل لأجل الفوز والتأهل إلى الربع النهائي رغم صعوبة المباراة أمام إسبانيا غدا الثلاثاء بملعب المدينة التعليمية، لحساب ثمن نهائي المونديال.

وأضاف الركراكي أن المنتخب الإسباني يعد أحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، لطريقة لعبه الجيدة وتوفره على لاعبين متميزين، وتابع “إذا فزنا على الإسبان ستكون أكبر مفاجأة بالنسبة إلي شخصيا وكذلك لمنتخبنا”.

وأكد الركراكي في الندوة الصحافية اليوم الاثنين، أن المنتخب المغربي ليس لديه ما يخسره، كما أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم من أجل إسعاد المغاربة، وزاد “خاص كلشي يدعي معانا مغاربة وعرب وأفارقة، باش الكرة تضرب الكرة في البوطو وتخرج”.

وأشاد الركراكي بأسلوب لعب اسبانيا المعتمد على تيكي تاكا، وزاد “لكننا نتوفر على أسلوبنا كذلك وسنحتفظ به إلى المباراة”.

ورفض الركراكي الحديث عما إذا كان سيشرك عزالدين أوناحي، مؤكدا أن القرار سيتخذه قبل انطلاق مباراة اسبانيا.

(ع.ك) قطر