المنتخب مكتمل الصفوف أمام إسبانيا وأوناحي جاهز

سيخوض المنتخب الوطني مباراة اسبانيا بكامل صفوفه، غدا الثلاثاء، بملعب المدينة التعليمية، ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال وليد الركراكي في الندوة الصحافية اليوم أن جميع اللاعبين تدربوا، إلا أنه لن يحسم في التشكيلة النهائية الا قبل انطلاق المباراة بوقت وجيز، مؤكدا أن اوناحي جاهز.

وينتظر أن يعتمد الركراكي على تشكيلة تتكون من الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي ونصير مزراوي ورومان سايس ونايف أكرد وسفيان أمرابط وعز الدين اوناحي وسليم أملاح وسفيان بوفال وحكيم زياش ويوسف النصيري.

ويتطلع المنتخب المغربي إلى تجاوز عقبة المنتخب الإسباني، من أجل بلوغ الربع النهائي بالمونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية والعربية.

ع.ك قطر