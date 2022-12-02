خاص
كـل شـيء عـن “أمـو ـ تضامـن”
11 مليون مواطن ينتقلون تلقائيا من برنامج “راميد” إلى نظام جديد بعرض صحي وتأميني واسع يمكن لملايين المغاربة الحاملين لبطائق «راميد» سارية المفعول التوجه إلى مؤسسات تقديم العلاج والاستشفاء في القطاعين العام والخاص، حسب اختياراتهم، بعد نجاح عملية التكفل بالأشخاص غير القادرين عن دفع اشتراكات من قبلأكمل القراءة »
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