أخبار الصباح

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< "شيرا" تتكرر مشاهد استهلاك المخدرات بمحيط ثانوية ليوطي بالبيضاء، لدرجة أصبحت تؤرق سكان الجوار، سيما أن قاصرين ومراهقين، يعمدون إلى الجلوس ببوابات العمارات من أجل إعداد "الجوانات" على مرأى من الناس. وأوردت مصادر من السكان أن الدوريات الأمنية تتجنب إيقاف مستهلكي "الشيرا"، وتكتفي بطردهم، ما يضاعفأكمل القراءة »
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