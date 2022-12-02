حوادث
“بيدوفيل” يهتك عرض ابنة الجيران
المتهم استدرج الضحية بتكليفها بـ “السخرة” مستغلا استفراده بها بمنزله لمحاولة اغتصابها شرع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بكلميم، أخيرا، في الاستنطاق الابتدائي لمتهم بهتك عرض قاصر، ومحاولة اغتصابها بمنزله بـ «الوطية»، ضواحي طانطان. وحسب مصادر «الصباح»، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بكلميم، قرر متابعة المشتبهأكمل القراءة »
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