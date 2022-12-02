الأولى
اعتقال ثلاثة أمنيين في وفاة موقوف
التشريح الطبي أبان أن الوفاة كانت بسبب اختناق مرتبط برضوض متعددة على الوجه تابع قاضي التحقيق باستئنافية مراكش ضابط شرطة، بأمن بنكرير، المشتبه في ارتكابه أحداث عنف في قضية وفاة “ياسين الشبلي”، في حالة اعتقال، وأحاله على السجن، صباح أمس (الخميس)، بناء على ملتمس للوكيل العام، الذيأكمل القراءة »
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