الأولى
متزوجة جمعت أربعة عشاق
وكيل الملك باليوسفية أودعهم السجن بتهم الخيانة والقدوة السيئة حددت هيأة الجنحي تلبسي تأديبي بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، جلسة خامس دجنبر الجاري، موعدا لانطلاق محاكمة امرأة متزوجة وأربعة متهمين تورطوا في نسج علاقة غير شرعية معها، بعد تأخير جلسة، الاثنين الماضي، لإعداد الدفاع. ويوجد المتهمون الخمسة رهن الاعتقالأكمل القراءة »
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