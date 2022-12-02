الأولى
تحت الدف
يمكن القول، دون تردد، إن نقل 11 مليون مغربي من نظام المساعدة الطبية “البئيس”، إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، يعتبر الحدث الأهم في نهاية السنة الجارية، لإعطاء معنى عملي لورش الحماية الاجتماعية والمشروع الكبير للدولة الاجتماعية. فليس سهلا أن توفر الدولة اشتراكات “مجانية” لثلث سكان المغرب، (تقريبا)،أكمل القراءة »
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