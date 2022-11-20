في ما يلي قائمة الفائزين بجوائز المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته التاسعة عشر، التي أعلنت عنها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، مساء أمس (السبت) بالمدينة الحمراء:

– النجمة الذهبية (الجائزة الكبرى للمهرجان):

فيلم ” حكاية من شمرون” للمخرج الإيراني عماد الابراهيم دهكردي

– جائزة لجنة التحكيم (مناصفة)

فيلم “أزرق القفطان” لمريم التوزاني من المغرب

فيلم “الروح الحية” لكريستيل ألفيس ميرا من البرتغال

– جائزة الإخراج:

– فيلم “برق” للمخرجة السويسرية كارمن جاكيي

– جائزة أفضل دور نسائي:

الممثلة الكندية من أصل كوري، تشوي سونغ يون عن دورها في فيلم “رايسبوي ينام” للمخرج الكندي أنتوني شيم

– جائزة أفضل دور رجالي:

الممثل أرسويندي بينينك سوارا عن دوره في فيلم “سيرة ذاتية” للمخرج مقبول مبارك من إندونيسيا.