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قائمة الفائزين بجوائز المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
في ما يلي قائمة الفائزين بجوائز المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته التاسعة عشر، التي أعلنت عنها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، مساء أمس (السبت) بالمدينة الحمراء:
– النجمة الذهبية (الجائزة الكبرى للمهرجان):
فيلم ” حكاية من شمرون” للمخرج الإيراني عماد الابراهيم دهكردي
– جائزة لجنة التحكيم (مناصفة)
فيلم “أزرق القفطان” لمريم التوزاني من المغرب
فيلم “الروح الحية” لكريستيل ألفيس ميرا من البرتغال
– جائزة الإخراج:
– فيلم “برق” للمخرجة السويسرية كارمن جاكيي
– جائزة أفضل دور نسائي:
الممثلة الكندية من أصل كوري، تشوي سونغ يون عن دورها في فيلم “رايسبوي ينام” للمخرج الكندي أنتوني شيم
– جائزة أفضل دور رجالي:
الممثل أرسويندي بينينك سوارا عن دوره في فيلم “سيرة ذاتية” للمخرج مقبول مبارك من إندونيسيا.