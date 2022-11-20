بمناسبة عيد الاستقلال … موريتانيا والبحرين والسعودية وعمان والإمارات تبارك للملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة عيد الاستقلال المجيد.

وأعرب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لجلالة الملك، “متمنيا للشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء”.

وجدد الرئيس الموريتاني حرصه على “مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومما جاء في هذه البرقية: “يطيب لي أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة يوم الاستقلال للمملكة المغربية، متمنيا لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، مزيدا من التقدم والازدهار”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة عيد الاستقلال المجيد.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا والمملكة المغربية الشقيقة تحتفل بذكرى استقلالها، أن نبعث إلى جلالتكم بخالص تهانينا وصادق تمنياتنا لشخصكم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالتكم وقد حققتم المزيد مما يصبو إليه الشعب المغربي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الاستقلال المجيد.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، بمناسبة عيد الاستقلال المجيد.

وجاء في هذه البرقية “باسمنا ونيابة عن شعب مملكة البحرين، يسعدنا أن نتقدم لجلالتكم بعاطر التهاني وخالص التبريك مقرونة بأطيب تحياتنا، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد للمملكة المغربية الشقيقة، أعاده الله عليكم وأنتم بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الشقيق وقد تحقق له بقيادتكم الحكيمة ما يصبو إليه من ارتقاء وازدهار، وأن يوثق عرى الأخوة القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ويزيدها قوة ومتانة على مر الزمان”.