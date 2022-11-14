تركيا : سورية زرعت القنبلة في إسطنبول

قالت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، إن مواطنة سورية تعمل لصالح حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) زرعت القنبلة التي تسببت بتفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول أمس الأحد. وأوضحت الشرطة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، أن المتهمة “اعترفت بأنها تصرفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني، وتلقت تعليمات في كوباني شمال شرقي سوريا”، مسجلة أنه تم إلقاء القبض عليها مع عدد من المشتبه بهم في شقة في (كوتشوك شكمجة) بضواحي إسطنبول. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد أعلن في وقت سابق، أن الدلائل الأولية المقترنة بالواقعة تشير إلى ضلوع تنظيم “بي كي كي/ بي واي دي” الإرهابي في تنفيذ التفجير.

وقال إن التقديرات الأولية تشير إلى أن “التعليمات بتنفيذ التفجير صدرت من مدينة عين العرب (منطقة كوباني بسوريا).

وأشار إلى أن التفجير المؤلم الذي وقع الأحد يعد الأول الذي تشهده إسطنبول منذ 6 أعوام، مؤكدا أن قوى الأمن تمكنت من إحباط نحو 200 عمل إرهابي خلال العام الجاري.

ولفت إلى الأهمية الكبيرة لشارع الاستقلال لدى الشعب التركي، كونه معلما سياحيا ومركزا للأعمال، قائلا إن بلاده “تعلم جيدا معنى الرسالة التي أرسلها فاعلو هذا العمل الإرهابي”.

وتم إلى حدود الساعة توقيف 46 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالتفجير الذي خلف ستة قتلى و81 مصابا.

(ومع)