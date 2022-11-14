حموشي يثير الإعجاب بلباس الإحرام

لم يفوت عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني والمدير العام للاستخبارات المدنية، فرصة مشاركته في اجتماع الدورة 48 للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المنعقدة بالرياض بالمملكة السعودية، دون أن يزور المسجد الحرام بمكة، لأداء مناسك العمرة.

ورغم أن الرجل الخلوق متكتم، ولا يحب الظهور، إلا أنه لم يرد دعوة من مواطن له لالتقاط “سيلفي”، وهو بلباس الإحرام، ملبيا رغبة المعتمر المغربي، الذي لم يكتف بالتقاط الصورة لنفسه، بل قرر مشاركتها على “فيسبوك”، معلقا على الحدث بما عاشه من لحظات أثناء لقاء الرجل المتواضع، إذ قال في تدوينته للاستدلال على المشهد: “صورة جمعتني مع الرجل الوطني السيد عبد اللطيف حموشي في الحرم المكي… ونعم الرجل لا يعرف تواضعه وطيبته إلا من التقى به، ونعم الرجل الوطني… دائما الشعار الخالد الله الوطن الملك”.

وعلمت “الصباح” أن المعتمر المغربي التقى صدفة مع عبد اللطيف حموشي، أول أمس (الأحد)، وتقدم نحوه بعد أن عرفه، ليحييه فرد عليه بأحسن منها، قبل أن يطلب منه التقاط “سيلفي” يجمعه به بالمكان المقدس.

وجسد حضور حموشي ضمن الشخصيات البارزة بمجلس جامعة نايف العربية بالرياض، قيمة مضافة للاجتماع، كما أكد ثقة الأشقاء الخليجيين في المملكة المغربية، واعترافا بكفاءتها في المجال الأمني والاستخباراتي، بعدما راهنت العديد من الدول الغربية على الخبرة المغربية.

وأثارت صورة حموشي بلباس الإحرام العديد من التعليقات التي امتلأ بها حساب الشاب المغربي، إذ نوهت جلها بخصائص الرجل وطيبته وتواضعه، كما أكدت أن نجاحه من قوة أخلاقه.

م. ص