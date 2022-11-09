أسواق
المسعـودي: ندفـع ثمـن “سنـوات الضيـاع”
مسؤول جمعية منتجي الحليب ببنسليمان قال إن معطيات الوزارة غير دقيقة قال مراد المسعودي، الكاتب العام لجمعية منتجي الحليب بإقليم بنسليمان، إن أزمة إنتاج الحليب ستتفاقم أكثر في المستقبل. وأضاف المسعودي، في حوار مع «الصباح»، أن معطيات الوزارة غير دقيقة، بدليل أن التفاؤل الذي أظهره الوزير محمدأكمل القراءة »
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