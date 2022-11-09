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حوادث

تسجيلات تسقط “سماسرة” محاكم بالجديدة

منذ دقيقة واحدة
شكايات‭ ‬الضحايا‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬عملية‭ ‬الاعتقال‭ (‬أرشيف‭)‬
أحدهم مدان وغادر السجن بعفو والأبحاث مستمرة بشأن شركائه فضحت تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي عملية “سمسرة” في أحد الملفات المعروض أمام محكمة بالجديدة، والتي تم خلالها الاتفاق مع ثلاثة أشخاص للتوسط في ملف، مقابل ثمانية ملايين. وأفادت مصادر “الصباح” أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بإجراءأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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