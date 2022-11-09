حوادث
أوامر قضائية وهمية لتنفيذ حجوزات
أحالت عناصر القسم القضائي الأول بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت بسلا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، الأسبوع الماضي، شخصين من ذوي السوابق القضائية في حالة اعتقال، قصد استنطاقهما بخصوص جرائم تكوين شبكة مختصة في النصب بواسطة تأكيدات خادعة وانتزاع سيارات من حيازةأكمل القراءة »
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