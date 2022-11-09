أسواق
تدابير استعجالية لوقف النزيف
دعم الأعلاف وواردات الأبقار الحلوب وتشجيع استيراد القطيع من الخارج سجلت اختلالات في تزويد الأسواق بمادة الحليب، بفعل التراجع الملحوظ في إنتاج الحليب، الذي تأثر بتداعيات “كوفيد” والجفاف الذي يعيشه المغرب لسنتين متتاليتين، ما أثر على الزراعات العلفية والأعلاف المركبة التي تضاعفت أسعارها. وتفيد معطيات وزارة الفلاحةأكمل القراءة »
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