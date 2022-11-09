أسواق
رفع الأسعار لمواجهة الخصاص
الأثمنة تفاوتت بين المنتوجات وسعر الزبدة يصل 120 درهما ونقص التموين في الأسواق تقف شركات الحليب ومشتقاته عاجزة عن الوفاء بكل حاجيات السوق الذي ألهبته بزيادات في أثمنة ما تنتجه، وبنسب فاقت 25 بالمائة، دون أن تقنع بما تقدمه من مبررات حول اختلال التوازن بين عرضها الناقصأكمل القراءة »
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