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أسواق

نقـص حـاد بالمحـلات

منذ دقيقة واحدة
مستهلكون يشتكون وارتفاع السعر يدفع البعض إلى إسقاطه من قائمة المقتنيات توجد أزمة صامتة تتعلق بنقص حاد في مادة الحليب، في جل المدن والأحياء، ما أدى إلى استياء في صفوف المستهلكين، الذين أصبحوا مجبرين على اقتناء هذه المادة الحيوية صباحا، لأنها تفتقد بعد ساعات من توصل أربابأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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