أسواق
الحليـب… جفـاف الضـرع
تأخر التساقطات وغلاء الأعلاف وراء الأزمة والمغرب يلجأ إلى استيراد الأبقار والمنتوج المبستر انتقلت تداعيات الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف إلى قطاع إنتاج الحليب، حيث باتت بوادر الأزمة تلوح في الأسواق من خلال النقص الملحوظ في التموين، وارتفاع أسعار مختلف أنواع الحليب ومشتقاته. وفي 2019 بلغت إنتاجية السلالاتأكمل القراءة »
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