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حوادث

رخصة البناء… أزمة تدبير أم أزمة تشريع؟!

منذ 43 ثانية
د. عبد المجيد المودن *
الواقع العملي للرخصة الضمنية صعب لما تلعبه من دور أساسي في التعامل مع جميع الإدارات العمومية تعتبر وثيقة تصميم التهيئة المرجع الأَسَاس لضمان الأَمْن التعاقدي بين الإِدارة من جهة، وأصحاب الملكية العقارية أو المستثمر من جهة أخرى، بحيث تنظم هاته الوثيقة استغلال واستعمال الوعاء العقاري داخل المدنأكمل القراءة »

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منذ 43 ثانية


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