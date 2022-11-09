الرياضة
جامعة الدراجات النارية أمام القضاء
الكاتب العام السابق قال إن القرارات المتخذة في حقه غير قانونية اختار محسن الجعيدي، جر الجامعة الملكية لسباق الدراجات النارية، إلى القضاء، للطعن في قرار إعفائه من مهامه كاتبا عاما للمكتب المديري السابق، وتجميد نشاط ناديه الخاص لسنتين. وقال الجعيدي في اتصال مع “الصباح”، إنه تم تجميدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا