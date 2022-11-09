الرياضة
رسالة رياضية: انطلاقة خاطئة
تدبير ملف عبد الرزاق حمد الله يعطي انطباعا ضبابيا حول طريقة المساواة في التعامل مع لاعبي المنتخب الوطني، والزاوية التي ينظر منها المسؤولون إلى اللاعبين القادمين من أوربا، والآخرين المنطلقين من البطولة. فقد اضطر اللاعب لتقديم اعتذار عن واقعة مرت عليها ثلاث سنوات، حين غادر معسكر المنتخبأكمل القراءة »
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