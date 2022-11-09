الرياضة
إنييستا يواصل مسيرته
واصل الإسباني أندريس إنييستا مسيرته الكروية، رغم وصوله لسن 38 عاما، إذ تشبث به مسؤولو فيسيل كوبي الياباني. ويلعب إنييستا مع الفريق الياباني منذ 2018، بعد رحيله التاريخي من برشلونة، الذي لعب له منذ 2002. ومن المقرر أن يجدد إنييستا عقده مع فريقه الياباني، لموسم إضافي، علماأكمل القراءة »
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