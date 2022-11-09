الرياضة
الجيش يعول على جمهوره لتجاوز دجوليبا
حمودان يواصل الغياب وشكوك حول مشاركة ترخات يعول الجيش الملكي على دعم جمهوره للعبور إلى دور المجموعات بعصبة الأبطال الإفريقية، عندما يستضيف دجوليبا المالي، اليوم (الأربعاء)، في الثامنة، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط. وينتظر أن يتابع مباراة دجوليبا جمهور غفير، على غرار مبارياتهأكمل القراءة »
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