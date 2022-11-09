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الرياضة

ارتباك يسبق مباراة إناث الجيش

منذ دقيقتين
«كاف» أخرتها ساعة والفريق العسكري يبحث عن إنجاز جديد أخرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم مباراة الجيش الملكي أمام باييلسا النيجيري ساعة فقط، اليوم (الأربعاء)، بملعب مولاي الحسن في الرباط لحساب نصف نهائي عصبة الأبطال النسوية. وتقرر انطلاق المباراة في التاسعة مساء، عوض الثامنة، موعد انطلاق مباراة الذكورأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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