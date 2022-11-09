الرياضة
سيميوني في ورطة
بات الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، في ورطة حقيقية، بعد الإقصاء من مجموعات عصبة أبطال أوربا، واحتلاله الرتبة الرابعة في مجموعته. وكرس أتلتيكو مع سيميوني النتائج السلبية هذا الموسم، إذ خسر بملعب بورتو في آخر جولة من مجموعات الأبطال، وأقصي من المسابقة، بل ولم يتمكن حتىأكمل القراءة »
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