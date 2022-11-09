الرياضة
بنشيخة يلعب آخر الأوراق
بركان يفتقد أوبيلا ويستعيد الهيلالي والبحراوي يخوض نهضة بركان مباراة الحسم أمام ضيفه اتحاد المنستير التونسي، اليوم (الأربعاء)، بالملعب البلدي ببركان في الثامنة، لحساب إياب الدور الفاصل عن مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية. وانهزم الفريق البركاني في مباراة الذهاب بهدف لصفر بتونس، الأسبوع الماضي، بملعب مصطفى بن جناتأكمل القراءة »
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