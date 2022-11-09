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الرياضة

عصبة الهواة تستنجد بالسنوسي ونودير

منذ دقيقة واحدة
الجامعة تدشن ملعبا بمركز المغرب الفاسي عاد جمال السنوسي، الرئيس السابق للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، إلى مكتبها المديري، بعدما تم تعيينه مستشارا للرئيس الحالي جمال الكعواشي، إلى جانب محمد الرابحي والمامي السملالي. وتتكون اللجنة الرئاسية من جمال الكعواشي، رئيسا، وعز الدين اليعقوبي وهشام شبورة وعبد اللطيفأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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