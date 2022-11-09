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الرياضة

استنفار لبث مباريات الأسود

منذ 5 دقائق
«بي إن» تفتح نصف المونديال مجانا بما فيها مباراتا نصف النهائي والنهائي علمت “الصباح” أن التلفزيون المغربي يقوم حاليا بمحاولات أخيرة، من أجل نقل مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم المقبلة، ولو أرضيا. وأوضحت مصادر “الصباح” أن مفاوضات جديدة مع القناة الناقلة الحصرية للحدث العالمي، بدأت قبلأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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