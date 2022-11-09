الرياضة
قانون جديد للنزاعات بعد المونديال
«فيفا» يتجه نحو معاقبة صارمة في حق أندية واتحادات يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مباشرة بعد نهاية منافسات كأس العالم قطر 2022، قانونا خاصا بالنزاعات. وذكر خبير في القانون الرياضي أن “فيفا” سيضرب بقوة على أيدي الأندية التي تتوفر على نزاعات كثيرة، ولن ينتظر قرار غرفةأكمل القراءة »
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