الرياضة
عشرة ملاعب لانتزاع “الكان”
المغرب يبلغ الكنفدرالية قرار الترشح ولجنة مرتقبة للتفتيش أخطر المغرب الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، برغبته في احتضان كأس إفريقيا 2025. وذكر مصدر مطلع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجهت خطابا رسميا للكنفدرالية الإفريقية بغرض استضافة نسخة 2025 من البطولة. ومن المنتظر أن تزور لجنة منأكمل القراءة »
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