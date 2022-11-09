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لمغاري يواصل عرض “ولد الناس”
أكد الفكاهي يسار لمغاري استئناف عرض عمله الفكاهي “ولد الناس” خلال الفترة المقبلة. وتأتي الجولة بعد النجاح الكبير الذي عرفه العمل ذاته في عدد من المحطات. وسبق أن نظم لمغاري عرضا ل”ولد الناس” بكندا، حيث التقى جمهوره من أبناء الجالية المغربية والعربية. وضمن برنامج الجولات خارج المغربأكمل القراءة »
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