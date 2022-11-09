الرياضة
صلاح يعود للتوهج
عاد الدولي المصري محمد صلاح، أخيرا، للتوهج مع فريقه ليفربول، إذ سجل هدفا في الجولة الأخيرة من مجموعات عصبة الأبطال، في مرمى نابولي، فيما سجل هدفين في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي. ونال صلاح أيضا جائزة أفضل لاعب في مباراة نابولي، إذ تلقى التحية من جماهير “الريدز»،أكمل القراءة »
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