اذاعة وتلفزيون
“ستارلايت” في مرمى الانتقادات
البرنامج الترفيهي الجديد محط أنظار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وضع برنامج “ستارلايت” الخاص بالبحث عن المواهب الغنائية، من إنتاج القناة الثانية “دوزيم”، وسط حلبة مواقع التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد بث أول برايم، والتعرف بشكل مباشر على بعض الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في البرنامج. وركز نشطاء علىأكمل القراءة »
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