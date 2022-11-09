الرياضة
نوير يحزن العالم
أحزن الألماني مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ، العالم، بإعلان إصابته بسرطان الجلد، قبل فترة، وأنه أخفاها على مناصريه وجماهير بايرن بسبب ظروف شخصية. وأوضح نوير أنه خضع لثلاث عمليات جراحية على الوجه، وأنه يواصل العلاج، كما نشر صورة له في المستشفى. وخطف مرض نوير الأضواء من مبارياتأكمل القراءة »
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