الصباح الفني
قالوا
شويكة كتب الكاتب والناقد محمد شويكة تدوينة جاء فيها “لست ضعيفا أمام الموت، فأنا أموت يوميا، مرات ومرات، جرعة جرعة، ولكنني رهيف تجاه الحياة، أتذوقها رشفة رشفة، ولم أقتنع بعد بقوة الانجذاب”. القدميري كتبت الإعلامية سناء القدميري على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “امنحوا أنفسكم دائما الفرصةأكمل القراءة »
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