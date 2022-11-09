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الصباح الفني

قالوا

منذ 33 ثانية
شويكة كتب‭ ‬الكاتب‭ ‬والناقد‭ ‬محمد‭ ‬شويكة‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لست‭ ‬ضعيفا‭ ‬أمام‭ ‬الموت،‭ ‬فأنا‭ ‬أموت‭ ‬يوميا،‭ ‬مرات‭ ‬ومرات،‭ ‬جرعة‭ ‬جرعة،‭ ‬ولكنني‭ ‬رهيف‭ ‬تجاه‭ ‬الحياة،‭ ‬أتذوقها‭ ‬رشفة‭ ‬رشفة،‭ ‬ولم‭ ‬أقتنع‭ ‬بعد‭ ‬بقوة‭ ‬الانجذاب‭”.‬ القدميري كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬سناء‭ ‬القدميري‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬امنحوا‭ ‬أنفسكم‭ ‬دائما‭ ‬الفرصة‭أكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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