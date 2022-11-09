الرياضة
عرض تاريخي لميسي
ذكرت الصحف الفرنسية أن إنتر ميامي الأمريكي، الذي يرأسه الإنجليزي ديفيد بيكهام، قدم لليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، عرضا تاريخيا، يعتبر الأكبر في تاريخ كرة القدم، من أجل الانتقال إليه نهاية الموسم الجاري. وبناء على الصحف نفسها، فإن ميسي أعجب بالعرض، لكنه رفضه بلباقة، وأبلغ مسؤوليأكمل القراءة »
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