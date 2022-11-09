الرياضة
بن شرقي يبعث رسائل للركراكي
خطف الدولي المغربي أشرف بن شرقي، الأنظار في الدوري الإماراتي، أخيرا، رفقة فريقه الجزيرة، إذ سجل هدفين، أمام الوصل، مساهما في فوز زملائه بهدفين لصفر، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإماراتي، بملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. وسجل بن شرقي هدفا في الدقيقة 21، وآخر فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا