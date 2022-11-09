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ريهام في “الغرفة 207” أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور،عن سعادتها بردود الفعل الايجابية التي حققها مسلسل “الغرفة 207″، الذي يعرض على منصة “شاهد”. وقالت ريهام إن النجاح، الذي حققه المسلسل بعد عرض أولى حلقاته كان أكبر من التوقعات، معربة عن سعاتها بهذا الأمر. وعن الاستعداد لشخصية ” شيرين حسني”أكمل القراءة »
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