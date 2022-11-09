الرياضة
حارث حزين
فجر الدولي المغربي أمين حارث، أزمة بمارسيليا الفرنسي، بعدما قال في نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات عصبة أبطال أوربا، إن زملاءه لم يكونوا يعلمون أن التعادل سيؤهلهم للدوري الأوربي. وأوضح حارث في تصريح بعد الخسارة القاسية أمام توتنهام (2-1)، وإنهاء مارسيلياأكمل القراءة »
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