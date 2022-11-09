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الصباح الفني

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منذ 54 ثانية
أكبر‭ “‬أورغ‭” ‬في‭ ‬العالم تصدح‭ ‬معزوفة‭ “‬توكاتا‭ ‬وفيوغ‭” ‬الشهيرة‭ ‬لباخ‭ ‬لتهز‭ ‬زوايا‭ ‬أحد‭ ‬مسارح‭ “‬أتلانتيك‭ ‬سيتي‭” ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إذ‭ ‬أُعيد‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭ “‬أكبر‭ ‬أورغ‭ ‬في‭ ‬العالم‭” ‬بفضل‭ ‬عمال‭ ‬تولوا‭ ‬إصلاحه‭. ‬وقرب‭ ‬المسرح،‭ ‬يبدو‭ ‬الأورغ‭ ‬الخشبي‭ ‬القديم‭ ‬والمضاء‭ ‬صغيرا‭ ‬جدا‭ ‬مقارنة‭ ‬بحجم‭ “‬بوردووك‭ ‬هول‭”. ‬وفي‭أكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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