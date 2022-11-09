الصباح الفني
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أكبر “أورغ” في العالم تصدح معزوفة “توكاتا وفيوغ” الشهيرة لباخ لتهز زوايا أحد مسارح “أتلانتيك سيتي” على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إذ أُعيد إلى الحياة “أكبر أورغ في العالم” بفضل عمال تولوا إصلاحه. وقرب المسرح، يبدو الأورغ الخشبي القديم والمضاء صغيرا جدا مقارنة بحجم “بوردووك هول”. وفيأكمل القراءة »
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