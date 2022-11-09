الصباح الفني
”أسماك حمراء” تلتهم جوائز بروكسيل
شريط الكلاعي حاز الجائزة الكبرى وأحسن دور نسائي بدكار توج الشريط المغربي “أسماك حمراء” للمخرج عبد السلام الكلاعي، بالجائزة الكبرى لمهرجان “بروكسيل” الدولي للفيلم، الذي اختتمت فعاليات دورته السابعة، مساء الأحد الماضي، بالعاصمة السنغالية دكار. وحاز الشريط المطول للكلاعي على الجائزة الكبرى، في فئة المسابقة الدولية (الفيلمأكمل القراءة »
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