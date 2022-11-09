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الصباح الفني

‭”‬أسماك‭ ‬حمراء‭” ‬تلتهم‭ ‬جوائز‭ ‬بروكسيل

منذ 10 ثواني
عبد‭ ‬السلام‭ ‬الكلاعي‭ ‬لحظة‭ ‬التتويج‭                              (‬خاص‭)‬
شريط‭ ‬الكلاعي‭ ‬حاز‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬وأحسن‭ ‬دور‭ ‬نسائي‭ ‬بدكار توج‭ ‬الشريط‭ ‬المغربي‭ “‬أسماك‭ ‬حمراء‭” ‬للمخرج‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬الكلاعي،‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لمهرجان‭ “‬بروكسيل‭” ‬الدولي‭ ‬للفيلم،‭ ‬الذي‭ ‬اختتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬دورته‭ ‬السابعة،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السنغالية‭ ‬دكار‭.‬ وحاز‭ ‬الشريط‭ ‬المطول‭ ‬للكلاعي‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المسابقة‭ ‬الدولية‭ (‬الفيلم‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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